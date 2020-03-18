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Факты / Lifestyle

Почти $70 млн! Британец сорвал джекпот в лотореи

В Великобритании определился обладатель джекпота лотереи EuroMillions.

Он угадал выигрышные номера 05,07,08,16 и 20 и дополнительные номера – 02 и 12, и выиграл 57 млн фунтов стерлингов (почти $69 млн).

Читайте: Американец сорвал джекпот, прислушавшись к совету победителя лотереи

Имя победителя пока неизвестно, поэтому всем владельцам билетов порекомендовали проверить их.

Ранее Факты ICTV писали, что в США мужчина выиграл в лотерею $344 млн.

Источник: The Sun

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