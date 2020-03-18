Начиная с 12 марта, в Украине начался карантин для школьников, который продлится до 3 апреля.

Однако незапланированные каникулы еще не повод для того, чтобы забыть об учебе.

Факты ICTV публикуют список лучших бесплатных онлайн-ресурсов для развития детей.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Платформа OpenEdEx для старшеклассников

Ресурс OpenEdEx предложит школьнику пройти курсы уровня Гарвардского университета и, главное, получить соответствующий сертификат.

На платформе есть более 20 тыс. курсов, поэтому ваш школьник точно найдет то, что его интересует.

Бесплатные IT-курсы для подростков GoITeens

IT-сообщество GoITeens на время объявленного карантина запускает бесплатный 5-дневный онлайн-марафон вебинаров о самых интересных профессиях в сфере IT.

Марафон предполагает прослушивание лекций и выполнения домашних заданий, после которых ребенок сможет определиться в выборе будущей профессии.

Английский язык с Duolingo

Duolingo — один из самых известных бесплатных сайтов для изучения английского языка. Недавно у него появился украиноязычный интерфейс.

Школа колдовства Хогвардс

Да-да, школа из серии книг о Гарри Поттере работает онлайн! В Хогвардсе дети могут выбрать свой факультет, научиться варить магическое зелье и пользоваться волшебной палочкой.

Конечно, это происходит в развлекательной форме, однако главным преимуществом является то, что обучение проходит на английском языке.

Доступ к каждому следующему уроку открывается только после выполнения домашних заданий.

К тому же, учиться вместе с Гарри, Роном и Гермионой гораздо интереснее, чем в обычной школе.

Онлайн-подготовка к ВНО

Если ваш ребенок из-за карантина пропускает занятия с репетитором, вам пригодится государственный ресурс ЗНО-Освіта. В списке предметов есть все утвержденные дисциплины.

You-Tube канал Топ-школа

Автор блога Топ-школа — педагог с многолетним опытом, который делится знаниями с учениками и учителями.

На канале собрано авторские видео по математике, информатике, физике и астрономии со 2 по 11 класс.

Виртуальные экскурсии Google

Кроме учебного процесса, можно организовать детям и культурный отдых.

Благодаря этому ресурсу от Google можно посетить любой музей мира, не выходя из дома.

Недавно Факты ICTV рассказывали, что известная образовательная платформа Coursera на время карантина открыла бесплатный доступ к своим курсам.