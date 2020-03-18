18 марта отмечается Всемирный день вторичной переработки, а в Украине празднуют День работника налогового и таможенного дела.
Верующие сегодня чествуют День Святого Конона, которого считают не только проповедником, но и чудотворцем.
Именины отмечают: Андрей, Константин, Кирилл, Конон, Раиса, Юрий, Иван, Марк и Федор.
Народные приметы и традиции
- Если птицы летают высоко, то в ближайшие дни будет солнечно и тепло;
- Если солнечная погода на Конана, то лето будет жарким;
- Если утром туманно, то день будет ясным;
- Если поют птицы, то скоро придет похолодание.
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Что нельзя делать сегодня
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
Нельзя употреблять спиртное и вредную пищу;
Нельзя пренебрегать правилами гигиены;
Нельзя игнорировать просьбы о помощи.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.