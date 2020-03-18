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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 18 марта

18 марта отмечается Всемирный день вторичной переработки, а в Украине празднуют День работника налогового и таможенного дела.

Верующие сегодня чествуют День Святого Конона, которого считают не только проповедником, но и чудотворцем.

Именины отмечают: Андрей, Константин, Кирилл, Конон, Раиса, Юрий, Иван, Марк и Федор.

Народные приметы и традиции

  • Если птицы летают высоко, то в ближайшие дни будет солнечно и тепло;
  • Если солнечная погода на Конана, то лето будет жарким;
  • Если утром туманно, то день будет ясным;
  • Если поют птицы, то скоро придет похолодание.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать сегодня

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

Нельзя употреблять спиртное и вредную пищу;

Нельзя пренебрегать правилами гигиены;

Нельзя игнорировать просьбы о помощи.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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