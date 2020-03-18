В среду, 18 марта, Луна пребывает в знаке Козерог. Это 24 лунный день.
В этот период могут возникнуть препятствия, однако, астрологи рекомендуют больше усилий прикладывать для решения важных вопросов.
Несмотря на то, что это один из опасных дней, будет благоприятное время для общения с начальством.
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День недели — среда, этот день поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях.
Хорошее время для общения с коллегами и решения конфликтов.
Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.
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