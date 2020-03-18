10 кг мяса и 4 рулона бумаги: закрытый из-за коронавируса ресторан продает «набор выживания»

Ресторан в Лос-Анджелесе в США решил применить уникальный подход к обслуживанию клиентов после того, как город приказал заведениям питания закрыться из-за коронавируса и сосредоточиться на доставке.

В «набор выживания», который ресторан мексиканской кухни продает за 150$, входит пять килограммов жареной курицы, еще пять килограммов жареной говядины, литр красной сальсы, литр зеленой сальсы, тортильи, лук, кинза, рис и фасоль. Он также включает 30 яиц и, что самое главное, четыре рулона туалетной бумаги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Thirsty in LA (@thirstyinla) 17 Мар 2020 в 7:30 PDT

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Напомним, Факты ICTV публиковали реакцию сети на коронавирус, которая добавила юмора в ситуацию с карантином.