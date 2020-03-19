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Apple «тихо» выкатила iPad Pro со сканером LIDAR и «игровой» MacBook Air

Apple без публичной презентации из-за коронавируса спокойно анонсировала выход нового iPad Pro и обновленного MacBook Air.

Начиная со следующей недели, технологический гигант будет поставлять свой последний iPad Pro в двух размерах.

Apple представила нові iPad Pro і MacBook Air - характеристики та ціни

Существует 11-дюймовая модель, цена на которую стартует от $799, и 12,9-дюймовая модель, которая стоит от $999.

Самой заметной особенностью планшетов Apple является сканер LIDAR, который измеряет расстояние по продолжительности перемещения света к объекту и обратно для получения более реалистичной дополненной реальности (AR).

Планшеты оснащены процессором A12Z, имеют новое расположение камеры на задней панели и широкоугольный объектив.

Apple также представила новую Magic Keyboard для планшетов. Магнитная клавиатура, цена на которую стартует от $299, имеет «плавающую конструкцию с плавной регулировкой угла». Он регулируется до 130 градусов.

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Apple MacBook Air

Apple представила нові iPad Pro і MacBook Air - характеристики та ціни

Apple также представила обновленный 13-дюймовый MacBook Air, он имеет четырехъядерный процессор Intel Core i7, SSD-накопитель до 2 Тб и клавиатуру Magic Keyboard.

В компании утверждают, что устройство будет настолько продуктивным, что позволит играть в игры. Ноутбук будет поставляться в трех цветах — золотом, серебряном и космическом сером и будет стоить $999.

Напомним, Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2, которую планировали провести в марте.

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