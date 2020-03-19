Поздравления с Днем ангела Елены в СМС и открытки

19 марта именины отмечают женщины с именем Елена.

Имя Елена происходит с древнегреческого «Хелене» и означает «солнечная», «солнечный свет».

Святые с именем Елена в 2020 году почитаются 9 раз. Сегодня свой праздник отмечает равноапостольная царица Елена Константинопольская. В этот день она в Иерусалиме, по преданию, обрела Честной Крест и гвозди, которыми был распят Иисус Христос.

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Не забудьте поздравить родных и близких с днем ​​ангела Елены.

* * *

С днем рождения, Елена!

Вы сегодня совершенны.

Я вам искренне желаю,

Пусть вас любят, понимают

И коллеги, и друзья,

И любимая семья.

Желаю счастья вам, удачи,

И мужчину рядом, а не мачо.

* * *

С днем Ангела, Лена!

Пусть он помогает, От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

* * *

С днем ангела тебя поздравлю я, Елена,

Пусть будет жизнь счастливой, необыкновенной.

Ангел пусть тебя бережет от бед,

За тобой по жизни пусть летит он вслед.

Крыльями укроет от гроз и от ненастья,

Щедрою судьба будет пусть на счастье.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.