Хакеры получили доступ к банковской карте: 4 экстренных шага

Хакеры получают доступ к счетам украинцев через вирусы, когда наши граждане загружают нелицензионные программы из интернета, музыку, фильмы и тому подобное.

Для совершения кражи, преступникам достаточно знать только номер банковского счета, сколько на нем денег и пароль доступа, говорится в сюжете Утра большом городе.

Как действовать, если попали в ловушку хакеров

Немедленно позвоните в ваш банк, заблокируйте карточку и напишите заявление о похищении средств.

Сообщите об инциденте в Службу Безопасности и попросите быстро связаться с банком, чтобы заблокировать дальнейшую пересылку средств и снятие наличных.

Самостоятельно свяжитесь с банком-получателем, чтобы вернуть деньги.

Обратитесь в киберполицию, чтобы зафиксировать IP-точки несанкционированного входа в вашу систему и выявить контактные данные получателя денег.

Как уберечь себя от хакеров

Доверяйте крупному банку, который уже много лет присутствует на финансовом рынке и имеет хорошую репутацию.

Проверьте рейтинг надежности банка и в скольких странах он представлен. Чем больше, тем лучше защита.

Обращайте внимание на доходность финансового учреждения. Проверить это можно на сайте Национального банка Украины. Там банки ежеквартально публикуют свои финансовые показатели.

Узнайте, кто является собственником банка, и подумайте, можно ли ему доверять.

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Убедитесь, что услуги в банке удобные для вас, а его персонал заботится о клиентах. Должна быть горячая линия, быстрая реакция на проблемы, достаточное количество банкоматов и отделений.

Больше о методах хакеров смотрите в видео:

Напомним, киберполиция разоблачила рекламные агентства, которые создали и спонсировали на территории Украины ряд пиратских онлайн-кинотеатров.