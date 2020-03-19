Погода в Украине на сегодня, 19 марта 2020

На востоке без осадков, температура ночью до -6°С, днем до +14°С. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°С, днем до +16°С.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°С, днем до +17°С.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +3°С, днем до +16°С. В центре без осадков, температура ночью до +2°С, днем до +16°С.
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В Киеве без осадков, температура днем до +16°С, ночью 1-3°С.
Напомним, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.
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