В Нидерландах женщина с Covid-19 родила здорового малыша

В Ниделандах впервые родила женщина, зараженная коронавирусом. Абсолютно здоровый ребенок появился на свет в больнице провинции Лимбург.
Молодая мама, для которой это была первая беременность, все еще находится в больнице. Ее планируют выписать в пятницу, 20 марта.
Но женщину еще не пустят к ребенку, должно пройти не менее двух недель.
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По состоянию на 19 марта в Нидерландах подтверждено 2 465 случаев коронавируса, 77 человек умерли и двое уже выздоровели.
Общее количество больных Covid-19 в мире достигла 236 420 человек, 9790 — умерли и 84 962 — выздоровели.
В Украине подтвержден 21 случай Covid-19, три из них — летальные.
Источник: 1limburg.nl
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