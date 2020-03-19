PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Все скупают туалетную бумагу на карантин – рассчитайте, сколько рулонов нужно

Зачем все скупают туалетную бумагу во время карантина из-за коронавируса? Единого ответа на этот вопрос нет во всем мире. Если ранее в чрезвычайных ситуациях скупали спички, соль и свечи, то мастхев 2020 года – туалетная бумага.

Коронавирус и туалетная бумага: зачем люди массово ее скупают

Однако, если уже так, то Факты ICTV и в этой беде своих читателей не оставят. Мы нашли ресурс, который поможет рассчитать, сколько точно вам понадобится рулонов туалетной бумаги на период карантина.

Сайт называется How much toilet paper?

В базовой настройке ресурса всего два критерия: количество рулонов, которое у вас есть, и число походов в туалет в день, а срок карантина выставлен автоматически — 14 дней.

Читайте: Очереди как на Новый год! Киевляне сгребают в супермаркетах гречку и туалетную бумагу

Для того, чтобы ввести необходимые данные, нажмите Advanced Options.

  • Average number of wipes per trip — сколько кусков бумаги вы используете за один поход в туалет.
  • Sheets per wipe — сколько листов в каждом куске.
  • Sheets on roll — сколько листов в рулоне (стандарт — 160, а некоторые производители указывают эту информацию на упаковке).
  • Days of quarantine — сколько дней продлится ваш карантин.

Ранее Факты ICTV писали, что в  австралийском городе Чуллора в супермаркете Woolworths три женщины устроили драку из-за упаковки туалетной бумаги.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка