Коронавирус и туалетная бумага: зачем люди массово ее скупают

Зачем все скупают туалетную бумагу во время карантина из-за коронавируса? Единого ответа на этот вопрос нет во всем мире. Если ранее в чрезвычайных ситуациях скупали спички, соль и свечи, то мастхев 2020 года – туалетная бумага.

Однако, если уже так, то Факты ICTV и в этой беде своих читателей не оставят. Мы нашли ресурс, который поможет рассчитать, сколько точно вам понадобится рулонов туалетной бумаги на период карантина.

Сайт называется How much toilet paper?

В базовой настройке ресурса всего два критерия: количество рулонов, которое у вас есть, и число походов в туалет в день, а срок карантина выставлен автоматически — 14 дней.

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Для того, чтобы ввести необходимые данные, нажмите Advanced Options.

Average number of wipes per trip — сколько кусков бумаги вы используете за один поход в туалет.

Sheets per wipe — сколько листов в каждом куске.

Sheets on roll — сколько листов в рулоне (стандарт — 160, а некоторые производители указывают эту информацию на упаковке).

Days of quarantine — сколько дней продлится ваш карантин.

Ранее Факты ICTV писали, что в австралийском городе Чуллора в супермаркете Woolworths три женщины устроили драку из-за упаковки туалетной бумаги.