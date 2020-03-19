В Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин. В связи с высоким спросом на антисептики, найти их в аптеках и магазинах становится все сложнее и многие ищут правильный рецепт антисептика для рук.

Факты ICTV подготовили рецепт, как приготовить антисептик-спрей для рук в домашних условиях.

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Ингредиенты:

20 мл этилового спирта;

10 мл перекиси водорода;

5 мл глицерина.

Приготовление:

ШАГ 1. Набираем шприцом 20 мл этилового спирта и сливаем в баночку с пульверизатором.

ШАГ 2. Берем 10 мл перекиси водорода и добавляем в емкость со спиртом.

ШАГ 3. Набираем 5 мл глицерина и сливаем в баночку.

Затем закрываем бутылочку с распылителем, взбалтываем и обрабатываем руки.

К слову, в сети появилась интерактивная карта, на которой можно отслеживать распространение нового типа коронавируса по миру.