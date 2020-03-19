В Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин. В связи с высоким спросом на антисептики, найти их в аптеках и магазинах становится все сложнее и многие ищут правильный рецепт антисептика для рук.
Факты ICTV подготовили рецепт, как приготовить антисептик-спрей для рук в домашних условиях.
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Ингредиенты:
- 20 мл этилового спирта;
- 10 мл перекиси водорода;
- 5 мл глицерина.
Приготовление:
ШАГ 1. Набираем шприцом 20 мл этилового спирта и сливаем в баночку с пульверизатором.
ШАГ 2. Берем 10 мл перекиси водорода и добавляем в емкость со спиртом.
ШАГ 3. Набираем 5 мл глицерина и сливаем в баночку.
Затем закрываем бутылочку с распылителем, взбалтываем и обрабатываем руки.
К слову, в сети появилась интерактивная карта, на которой можно отслеживать распространение нового типа коронавируса по миру.