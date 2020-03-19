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Факты / Lifestyle

Как сделать медицинскую маску из марли

После объявления карантина из-за пандемии коронавируса Covid-19 в Украине становится все труднее найти такой способ защиты, как медицинская маска.

Из-за этого многие люди боятся выходить на улицу.

Однако если вы не хотите траты время на очереди в аптеках, всегда есть вариант сделать маску своими руками.

Медицинская маска из марли изготавливается за несколько минут, а материалы точно есть в вашей аптечке.

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Как сделать медицинскую маску из марли?

Вам понадобится:

  • марля 90х60 см;
  • вата 15Х20 см, толщиной не менее 1 см (вместо ваты можно использовать марлю);
  • ножницы.
  • Як зробити маску в домашніх умовах
  • Як зробити маску в домашніх умовах2
  • Як зробити маску в домашніх умовах 3
  • Як зробити маску в домашніх умовах
  • Як зробити маску в домашніх умовах2
  • Як зробити маску в домашніх умовах 3
Как сделать медицинскую маску из марли / 3 фотографии

Изготовление:

В отрезок марли кладем вату (или ту же марлю)

Як зробити маску в домашніх умовах 5

Далее делаем завязки для маски.

  • Як зробити маску в домашніх умовах 5
  • Як зробити маску в домашніх умовах 6
  • Як зробити маску в домашніх умовах 5
  • Як зробити маску в домашніх умовах 6
Как сделать медицинскую маску из марли / 3 фотографии

Заворачиваем наше будущую повязку в три слоя: марля, вата, марля.

Как сделать медицинскую маску из марли - инструкция с фото

Подрезаем боковые концы марли посередине — две пары масок готовы!

Як зробити маску в домашніх умовах 9

Перед использованием медики советуют обработать такую маску антисептиком.

Также Факты ICTV публиковали советы, как своими руками можно сделать медицинские маски из бинта и из бумаги.

Фото: Dreamstime

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