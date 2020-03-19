Как сделать медицинскую маску из марли - инструкция с фото

После объявления карантина из-за пандемии коронавируса Covid-19 в Украине становится все труднее найти такой способ защиты, как медицинская маска.

Из-за этого многие люди боятся выходить на улицу.

Однако если вы не хотите траты время на очереди в аптеках, всегда есть вариант сделать маску своими руками.

Медицинская маска из марли изготавливается за несколько минут, а материалы точно есть в вашей аптечке.

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Как сделать медицинскую маску из марли?

Вам понадобится: