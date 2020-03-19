19 марта отмечается Международный день клиента. Впервые его отпраздновали в 2010 году.

Целью этого праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах является привлечение новых и поощрение постоянных клиентов.

В этот день владельцы бизнеса выражают признательность своим потребителям и благодарят их за сотрудничество. Они дарят клиентам сувениры, маленькие подарки, скидки или проводят акции.

Также сегодня отмечается День святого Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии. В некоторых странах День святого Иосифа является официальным общенародным праздником.

19 марта отмечается праздник Константиновы круги. Константин — один из 42 мучеников, память которых чтут в этот день. Все они были знатными жителями города Аммореи. Сарацины увели их в плен, истязаниями старались принудить их изменить вере, а затем, не добившись своего, отсекли головы.

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Именины 19 марта отмечают Аркадий, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.

Приметы на 19 марта:

Мороз в этот день означает, что по утрам еще долго будут заморозки, зато дождей летом не будет.

Ураган и ветер во время свадьбы – к непрочному, несчастливому браку.

Тихий падающий снег и солнечный день – к долгой, счастливой семейной жизни.

Если свадебный поезд переедет собаку или кошку – в этой семье не будет детей.

Если свадебный каравай подгорит или провалится, то жить муж с женой не будут.

Что нельзя делать 19 марта:

Пить алкоголь.

Выяснять отношения.

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