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Какой сегодня, 19 марта, лунный день

В четверг, 19 марта, Луна пребывает в знаке Водолей. Это 25 лунный день.

Хорошее время для научной и интеллектуальной работы. Благоприятный период для общения с единомышленниками и друзьями по интересам.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

Однако астрологи рекомендуют провести этот день в покое и уединении. Не рекомендуется начинать новые дела, стоит завершить уже начатое.

Для того, чтобы избежать стрессовых ситуаций, важно делать все не торопливо.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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