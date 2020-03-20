Apple ввела лимит на продажу iPhone в одни руки из-за коронавируса

Apple ограничивает продажу iPhone и других продуктов в своих интернет-магазинах в одни руки во многих странах мира.

Клиенты все еще могут приобрести более двух iPhone за раз, но они должны быть разными моделями.

Ограничение распространяется на iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone 11 iPhone 11 Pro и iPhone 11 Max.

Другие продукты, включая модели iPad Pro, анонсированные в среду, также имеют ограничения на приобретение.

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Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2007 году, когда iPhone был впервые представлен, чтобы не допустить перепродаж смартфонов. Apple ограничила массовые закупки продуктов из-за распространения коронавируса, повлиявшее на операции и цепи поставок Apple.

Напомним, Apple без публичной презентации анонсировала выход нового iPad Pro и обновленного MacBook Air.