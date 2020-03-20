День ангела Надежды отмечают 20 марта.

Это имя имеет церковно-славянское происхождение.

По легенде, Надежда — мученица, одна из трех дочерей святой Софии. Мать назвала их именами трех богословских добродетелей — Вера, Надежда и Любовь.

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Мы собрали для вас лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Надежды.

***

Ненаглядная Надежда,

Будь всегда такой же нежной,

Восхитительной, прекрасной

И кокеткой первоклассной.

Наслаждайся этой жизнью,

Будь немного, но капризной,

Пусть тебя все обожают

И любовью окружают!

***

В твоих глазах горят, как прежде,

С азартом искорки бунтарства.

Как удивительно в Надежде

Все краски могут сочетаться:

Она надежна и чиста,

Умна, капризна и наивна.

И в доброте своей проста,

Чуть-чуть коварна и невинна.

Хотим, Надюша, пожелать

Терпенья, сил и долгих лет.

Потерь, болезней, зла не знать.

В любви, в работе — лишь побед!

***

Надежда, поздравляем тебя с Днем ангела. Значение имени гласит, что человек по имени Надежда испытывает много эмоций, немного упрямая, любит музыку и танцы, разные игры. Мы желаем тебе оставаться такой же энергичной и активной. Чтобы только радостные эмоции сопровождали тебя на твоем пути. А верный ангел-хранитель оберегал своим крылышком.

***

Надежда — самая красивая!

Она на свете всех умней.

Она прекрасная и добрая.

И всех на свете веселей.

Пусть будет у тебя всё супер.

Пусть будет всё, что хочешь ты.

Желаю, чтоб сбылись скорее

Все твои яркие мечты.

***

Надежда, без тебя пропали бы мы в трудную минуту. Так и ты, дорогая именинница, всегда готова поддержать друзей в трудный час, не только словом ласковым, но и делом добрым. Спасибо тебе и большого счастья — ты этого достойна!

Напомним, 20 марта 2020 — день весеннего равноденствия. Факты ICTV публиковали лучшие советы, как провести день весеннего равноденствия для привлечения удачи и здоровья.