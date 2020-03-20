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Факты / Lifestyle

День ангела Надежды: красивые поздравления в СМС

День ангела Надежды отмечают 20 марта.

Это имя имеет церковно-славянское происхождение.

По легенде, Надежда — мученица, одна из трех дочерей святой Софии. Мать назвала их именами трех богословских добродетелей — Вера, Надежда и Любовь.

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Мы собрали для вас лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Надежды.

***

Ненаглядная Надежда,
Будь всегда такой же нежной,
Восхитительной, прекрасной
И кокеткой первоклассной.
Наслаждайся этой жизнью,
Будь немного, но капризной,
Пусть тебя все обожают
И любовью окружают!

***

В твоих глазах горят, как прежде,
С азартом искорки бунтарства.
Как удивительно в Надежде
Все краски могут сочетаться:
Она надежна и чиста,
Умна, капризна и наивна.
И в доброте своей проста,
Чуть-чуть коварна и невинна.
Хотим, Надюша, пожелать
Терпенья, сил и долгих лет.
Потерь, болезней, зла не знать.
В любви, в работе — лишь побед!

***

Надежда, поздравляем тебя с Днем ангела. Значение имени гласит, что человек по имени Надежда испытывает много эмоций, немного упрямая, любит музыку и танцы, разные игры. Мы желаем тебе оставаться такой же энергичной и активной. Чтобы только радостные эмоции сопровождали тебя на твоем пути. А верный ангел-хранитель оберегал своим крылышком.

***

Надежда — самая красивая!
Она на свете всех умней.
Она прекрасная и добрая.
И всех на свете веселей.
Пусть будет у тебя всё супер.
Пусть будет всё, что хочешь ты.
Желаю, чтоб сбылись скорее
Все твои яркие мечты.

***

Надежда, без тебя пропали бы мы в трудную минуту. Так и ты, дорогая именинница, всегда готова поддержать друзей в трудный час, не только словом ласковым, но и делом добрым. Спасибо тебе и большого счастья — ты этого достойна!

Напомним, 20 марта 2020 — день весеннего равноденствия. Факты ICTV публиковали лучшие советы, как провести день весеннего равноденствия для привлечения удачи и здоровья.

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