День ангела Надежды отмечают 20 марта.
Это имя имеет церковно-славянское происхождение.
По легенде, Надежда — мученица, одна из трех дочерей святой Софии. Мать назвала их именами трех богословских добродетелей — Вера, Надежда и Любовь.
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Мы собрали для вас лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Надежды.
***
Ненаглядная Надежда,
Будь всегда такой же нежной,
Восхитительной, прекрасной
И кокеткой первоклассной.
Наслаждайся этой жизнью,
Будь немного, но капризной,
Пусть тебя все обожают
И любовью окружают!
***
В твоих глазах горят, как прежде,
С азартом искорки бунтарства.
Как удивительно в Надежде
Все краски могут сочетаться:
Она надежна и чиста,
Умна, капризна и наивна.
И в доброте своей проста,
Чуть-чуть коварна и невинна.
Хотим, Надюша, пожелать
Терпенья, сил и долгих лет.
Потерь, болезней, зла не знать.
В любви, в работе — лишь побед!
***
Надежда, поздравляем тебя с Днем ангела. Значение имени гласит, что человек по имени Надежда испытывает много эмоций, немного упрямая, любит музыку и танцы, разные игры. Мы желаем тебе оставаться такой же энергичной и активной. Чтобы только радостные эмоции сопровождали тебя на твоем пути. А верный ангел-хранитель оберегал своим крылышком.
***
Надежда — самая красивая!
Она на свете всех умней.
Она прекрасная и добрая.
И всех на свете веселей.
Пусть будет у тебя всё супер.
Пусть будет всё, что хочешь ты.
Желаю, чтоб сбылись скорее
Все твои яркие мечты.
***
Надежда, без тебя пропали бы мы в трудную минуту. Так и ты, дорогая именинница, всегда готова поддержать друзей в трудный час, не только словом ласковым, но и делом добрым. Спасибо тебе и большого счастья — ты этого достойна!
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