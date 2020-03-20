День весеннего равноденствия – это астрономическое явление, когда Земля занимает такое положение относительно Солнца, что его лучи падают под прямым углом на экватор, а день становится равен ночи.

В 2020 году он приходится на 20 марта, 5.50 по киевскому времени.

История

У древних славян этот праздник имел сакральное значение. Считалось, что бог Солнца набирает силу, чтобы возродить всю природу и спускается на Землю, чтобы проверить, как идут дела у его земных сыновей и дочерей, и помочь им осуществить благие начинания.

В этот день было принято печь печенье в форме жаворонков. Затем все собирались и шли на ярмарку, где участвовали в различных играх. Например, прыжки через костер, перетягивание каната, а победителей природа защищала от темных сил.

Ближе к вечеру начинали жечь костры. Считалось, если пламя высокое, яркое и чистое, то жизнь в наступающем году будет счастливой и сытой. Завершали празднование тем, что катили с горы в реку горящие колеса – символы Солнца.

Обряды в День весеннего равноденствия

В последний день гуляний сжигали чучело Марены. Этот обряд символизировал избавление от всего старого и ненужного. В современных реалиях не обязательно что-то сжигать. Достаточно собрать весь хлам, который просто пылится дома, и выбросить.

Также принято было печь символ праздника – блины. Сами они напоминают по цвету и форме солнце. Сколько блинов испечешь, столько будет солнечных дней в году.

Если блины печет девушка, нужно следить: если первый получился удачно, то скоро быть ей сосватанной. Потом нужно смотреть, кто возьмет этот первый блин, чтобы съесть. Если мужчина, то первым родится у нее мальчик, если женщина – девочка.

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Приметы

Если облака быстро плывут по небу и высоко, погода дальше будет хорошая.

Если тепло 20 марта, то заморозков уже не будет.

А вот если на день весеннего равноденствия случается метель и снег ложится на поле волнами, будет хороший урожай хлеба и овощей.

Какая погода на равноденствие — такая и все следующие сорок дней будет.

Увидели, как летит стая птиц – к хорошему зерновому урожаю.

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия

Думать о плохом и концентрироваться на негативе, иначе запрограммируете на это свое будущее.

Выяснять отношения, начинать конфликты — это может разрушить отношения. Эмоции гнева и агрессия приведут к появлению энергии разрушения в жизни, поэтому их следует избегать.

Тосковать запрещено. Иначе проведете этот год в унынии и несчастье.

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