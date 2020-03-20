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Факты / Lifestyle

Игрокам World of Tanks на период карантина открыли бесплатный премиум-доступ

Разработчики игры World of Tanks открыли бесплатный доступ к премиум-аккаунту на период карантина – 14 дней.

— Комфорт игроков всегда был и остается нашим главным приоритетом. Чтобы поддержать вас в это непростое время и сделать более приятным вынужденное пребывание дома, мы приготовили вам подарок. Каждый игрок может получить 14 дней премиум-аккаунта бесплатно, — заявили в пресс-службе World of Tanks.

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Чтобы получить премиум-доступ, необходимо перейти в новость на официальном сайте World of Warships и нажать на получить подарок. Премиум-аккаунт будет активирован сразу после этого, а сам подарок можно забрать вплоть до 3 апреля.

Ранее Факты ICTV публиковали подборку известных виртуальных музеев мира, в частности Музей Ван Гога в Нидерландах, Эрмитаж, Национальный музей в Кракове.

Источник:  World of Tanks 

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