PayPal упал во время карантина

Сайт международной платежной системы PayPal обвалился во время мирового карантина.

PayPal — дебетовая электронная платежная система, которая позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы в интернете. PayPal насчитывает около 230 млн. пользователей.

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К слову, в условиях карантина правительства стран обратились к своим гражданам, в частности в Украине, с призывом отказаться от посещения ТРЦ, ресторанов и магазинов, а по возможности совершать необходимые покупки.

Ранее Факты ICTV писали, что разработчики игры World of Tanks открыли бесплатный доступ к премиум-аккаунту на период карантина – 14 дней.