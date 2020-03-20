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Факты / Lifestyle

Карантин положил сайт PayPal

Сайт международной платежной системы PayPal обвалился во время мирового карантина.

PayPal — дебетовая электронная платежная система, которая позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы в интернете. PayPal насчитывает около 230 млн. пользователей.

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К слову, в условиях карантина правительства стран обратились к своим гражданам, в частности в Украине, с призывом отказаться от посещения ТРЦ, ресторанов и магазинов, а по возможности совершать необходимые покупки.

PayPal упал во время карантина

Ранее Факты ICTV писали, что разработчики игры World of Tanks открыли бесплатный доступ к премиум-аккаунту на период карантина – 14 дней.

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