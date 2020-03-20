20 марта отмечается Международный день счастья. Праздник основали для того, чтобы признать важность счастья в жизни людей во всем мире.
В этот день принято поздравлять с праздником всех близких и друзей, знакомых или коллег.
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Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Международным днем счастья.
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С Днем счастья тебя поздравляю!
Будь счастлива ты до небес!
Тебе от души отправляю
Большой поцелуй в СМС!
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Вся жизнь твоя пусть счастьем озарится,
Удача каждый день к тебе стучится,
И будет много ясных дней в судьбе!
Больших побед и радостей тебе!
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В праздник счастья поздравления прими,
Пусть будут светлыми мечты,
Пускай надежда не покидает никогда,
Пусть будет все отлично у тебя!
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Вот пожелание от меня,
Сердечное, простое:
Пусть будет счастье у тебя,
Большое-пребольшое!
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С Днем счастья весточку прими,
И с ней — простые поздравления.
Желаю бодрости, любви
И постоянного везения!
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