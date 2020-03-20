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Факты / Lifestyle

Международный день счастья: лучшие СМС-поздравления

20 марта отмечается Международный день счастья. Праздник основали для того, чтобы признать важность счастья в жизни людей во всем мире.

В этот день принято поздравлять с праздником всех близких и друзей, знакомых или коллег.

Читайте: Календарь праздников на март 2020

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Международным днем счастья.

***

С Днем счастья тебя поздравляю!

Будь счастлива ты до небес!

Тебе от души отправляю

Большой поцелуй в СМС!

***

Вся жизнь твоя пусть счастьем озарится,

Удача каждый день к тебе стучится,

И будет много ясных дней в судьбе!

Больших побед и радостей тебе!

***

В праздник счастья поздравления прими,

Пусть будут светлыми мечты,

Пускай надежда не покидает никогда,

Пусть будет все отлично у тебя!

***

Вот пожелание от меня,

Сердечное, простое:

Пусть будет счастье у тебя,

Большое-пребольшое!

***

С Днем счастья весточку прими,

И с ней — простые поздравления.

Желаю бодрости, любви

И постоянного везения!

Также смотрите полный календарь государственных праздников на 2020 год.

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