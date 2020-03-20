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Факты / Lifestyle

Международный день счастья — поздравления в открытках

20 марта вся планета отмечает Международный день счастья. В календаре эта дата появилась в 2012 году, после решения ООН поддержать идею ценностей человека.

Известный писатель Виктор Гюго удачно объяснил, что такое счастье.

Самым большим счастьем в жизни он назвал уверенность в том, что тебя любят.

Читайте: Международный день счастья: лучшие СМС-поздравления

Факты ICTV публикуют лучшие поздравительные открытки с Международным днем счастья 2020.

День счастья 2020: поздравления в открытках

День счастья 2020: поздравления в открытках

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Ранее Факты ICTV публиковали календарь мартовских праздников в 2020 году.

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