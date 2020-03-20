Погода в Украине на сегодня, 20 марта 2020″ width=»1189″ height=»788″ title=»Погода в Україні на 20 березня (КАРТА)»/>

Нагадаємо, за прогнозами метеорологів, літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати +40°C.В Украине в пятницу, 20 марта, в большинстве регионах ожидается облачная с прояснениями погода, однако в некоторых областях все же пройдут дожди.

На Западе страны синоптики прогнозируют осадки, температура днем 10°…14°, ночью 4°…6°.

В северных регионах Украины будет облачная с прояснениями погода, воздух прогреется до 14° днем, и до 7° ночью.

В центральных областях также без осадков. Столбики термометров покажут 12°…15° днем, 3°…7° ночью.

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На Востоке облачная с прояснениями погода, температура днем 11°….14°, ночью 2°…5°.

В южных регионах Украины будет теплее всего, днем до 16° тепла, а ночью до 7°.

Напомним, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.