В Канаде нашли рыбу с пальцами

В Канаде нашли древнюю рыбу размером 1,57 м с признаками наличия пальцев.
По словам экспертов, костяк этой рыбы может стать важным объектом исследований.
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Как ни странно, у науки нет ответа на вопрос откуда у животных и людей появились пальцы на руках и ногах.
— Впервые такую анатомическую особенность зафиксировали в плавниках рыбы, жившей более 380 млн лет назад. Рыба, которую мы нашли, однозначно имела пальцы в плавниках.
Косточки внутри плавников очень напоминают пальцы большинства животных планеты, — говорится в сообщении ученых.
Такие выводы являются подтверждением теории о том, что структура руки как таковой впервые появилась еще сотни миллионов лет назад.
Австралийский палеонтолог Джон Лонг убежден, что исследования будут продолжаться, а история эволюции станет интересом всей современной науки.
Недавно японские исследователи доказали, что люди, у которых на рабочем месте стоят растения, имеют пониженный уровень тревожности и хорошее психологическое самочувствие.
Источник: Sciencealert
Фото: Sciencealert