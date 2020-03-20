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Факты / Lifestyle

В Канаде нашли рыбу с пальцами

В Канаде нашли древнюю рыбу размером 1,57 м с признаками наличия пальцев.

По словам экспертов, костяк этой рыбы может стать важным объектом исследований.

 

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Как ни странно, у науки нет ответа на вопрос откуда у животных и людей появились пальцы на руках и ногах.

— Впервые такую анатомическую особенность зафиксировали в плавниках рыбы, жившей более 380 млн лет назад. Рыба, которую мы нашли, однозначно имела пальцы в плавниках.

Косточки внутри плавников очень напоминают пальцы большинства животных планеты, — говорится в сообщении ученых.

Такие выводы являются подтверждением теории о том, что структура руки как таковой впервые появилась еще сотни миллионов лет назад.

Австралийский палеонтолог Джон Лонг убежден, что исследования будут продолжаться, а история эволюции станет интересом всей современной науки.

Недавно японские исследователи доказали, что люди, у которых на рабочем месте стоят растения, имеют пониженный уровень тревожности и хорошее психологическое самочувствие.

Источник: Sciencealert

Фото: Sciencealert

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