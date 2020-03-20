Кто такой Игнац Земмельвейс, которому Google посвятил дудл

Google дудл 20 марта посвящен венгерскому врачу-акушеру, профессору Игнацу Земмельвейсу, которого счтают одним из основоположников асептики.

Кто такой Игнац Земмельвейс

Земмельвейс родился 1 июля 1818 года и скончался в психиатрической больнице 13 августа 1865 года.

Врач известен введением стандартов дезинфекции рук при акушерской помощи.

Почему Google дудл посвящен Игнацу Земмельвейсу

По данным Всемирной организации здравоохранения, тщательное мытье рук является ключевым способом предотвращения распространения коронавируса.

ВОЗ рекомендует частое мытье рук с мылом и водой или использование дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе.

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20 марта 1847 года Земмельвейс подчеркнул важность наличия чистых рук, когда работал в родильном дома в Вене.

Он требовал, чтобы все врачи дезинфицировали свои руки раствором из хлорированной извести.

К слову, Факты ICTV публиковали три способа, как сделать антисептик для рук в домашних условиях.