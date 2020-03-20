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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 20 марта

20 марта отмечают День весеннего равноденствия — условная граница между зимой и летом. Праздник считают одним из самых важных дней весны. В древние времена славяне считали, что в этот день бог Солнца набирает силу для возрождения всей природы и спускается на Землю.

Также 20 марта отмечают Международный день счастья. Праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества.

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Именины 20 марта отмечают Василий, Евгений, Ефрем, Емельян, Павел.

Приметы на 20 марта:

  • Если сегодня мороз, то будет еще 40 морозов.
  • Чем радостнее и веселее проведешь этот день, тем счастливее будет твоя жизнь.
  • Все плохое, о чем сегодня подумаешь сбудется.

Что нельзя делать 20 марта:

  • Крайне нежелательно ругаться, ссориться, конфликтовать.
  • Нельзя думать о плохом.
  • Не стоит также забывать о прошлом и предков.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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