Подробный гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

24 марта Новолуние в 11.28 – активизируются кармические вопросы. В этот день будут превалировать агрессия и бурные эмоции. Это может повлечь за собой конфликты. Многим захочется решить, накопившиеся за месяц дела.

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Сатурн, планета норм, правил и ограничений, перешел в знак свободы – Водолей, что приносит важные социальные изменения. Ощущается некоторое облегчение после напряженной предыдущей недели.

Гороскоп для Овнов

Не торопитесь — боевое настроение этого периода нужно соизмерять с реальными возможностями. Кроме того, почувствуете прилив энергии. На фоне повышенной эмоциональности, есть большая вероятность того, что активная деятельностью может привести к травмам или перерасходу энергии и упадку сил. Вам будет сложно совладать с жесткими временными ограничениями, по возможности, избегайте всего, что требует конкретных ответов и выполнения работы со строгими дедлайнами.

Гороскоп для Тельцов

Благоприятный период для деловых и личных контактов. Особую значимость приобретают общественные связи и деятельность, сотрудничество. Финансовый успех, одноразовые поступления. Хорошее время для вложений, оказания или получения финансовой поддержки. Налаживаются отношения в коллективе, с партнерами и начальством. Неделя благоприятна для переговоров, совещаний, подписания контракта, выступлений.

Гороскоп для Близнецов

Вам требуется больше информации, общения и разнообразия. Вы ощущаете потребность расширить свои знания, поработать с новыми идеями. Хорошее время для возобновления общения со старыми знакомыми, школьными приятелями, может появиться много мелких дел и хлопот, но все это будет доставлять удовлетворение, отвлечет от тревожных мыслей, касающихся общей ситуации в мире. В это время находятся неожиданные решения для старых проблем.

Гороскоп для Раков

Вы почувствуете себя свободнее, исчезнет привычное напряжение и тревога. Но вас может одолевать сонливость, плохое настроение, упадок физических сил и состояние неуверенности в своих силах. Неприятности возникают при взаимодействии с партнерами женского пола. Домашние дела и члены семьи препятствуют решению деловых вопросов. Лучше все же воздержаться от операций с недвижимостью, ремонта помещения, вложения денег, а также от принятия важных решений.

Гороскоп для Львов

На этой неделе необходима бдительность и осторожность во всем. Вероятны осложнения, которые могут стать своего рода экзаменом. Эмоциональное напряжение будет способствовать становлению личности. Отношения с друзьями становятся сложными, а в паре – не приносят удовольствия. Это грозит расставанием на некоторое время. Не просто решаются дела, связанные с продажей и приобретением недвижимости и финансовыми вложениями.

Гороскоп для Дев

Уединение подарит гармонию вашему внутреннему состоянию. Усиливается воображение и интуитивное восприятие мира. При этом, увеличивается вероятность быть обманутыми или упустить важные детали при переговорах и решении важных задач. Большее значение оказывают на вас предубеждения и предрассудки. В целом, это неблагоприятные дни для общественных контактов, лучше отложить подписание соглашений и важных документов. Появляется запутанность домашних и личных дел.

Гороскоп для Весов

Материальные успехи достигаются, прежде всего, благодаря выдержке или упорному труду. Возможно возникновение новых перспективных проектов. Партнерство и знакомства развиваются медленно и с дипломатической осторожностью. Неделя подходит для решения вопросов совместных финансов, распределения прибыли и долговых обязательств. Подходящий период для обновления и преобразования семейных и любовных отношений. Возникает шанс исправить прошлые неудачи в материальных вопросах.

Гороскоп для Скорпионов

Существует предрасположенность к кардинальным решениям, основаных на эмоциях, а не логических выводах. В результате чего можно пожалеть. Успешно осуществите проекты, которые требуют терпения и сосредоточенности. Вокруг вас складывается здоровая рабочая обстановка. Может возникнуть удачные обстоятельства для решения вопросов с недвижимостью, ремонтом, внутренних проблем фирмы. Влияние домашних забот или вмешательство членов семьи оказывается на удивление позитивным.

Гороскоп для Стрельцов

Хороший период для начала социальной активности. Этот период может стать удачным для вашей работы. Благоприятны взаимоотношения с мужчинами. Даже действуя в одиночку, рассчитывая только на свои силы, можно принести ощутимую пользу обществу и получить для себя перспективы. Уверенность в себе, сильная воля, жажда реальной деятельности, активная жизненная позиция позволяет вам стать лидером. Чем больше вы работаете, тем больше возможностей для роста и благ. На этой неделе вы сможете наработать ценный жизненный опыт, способствующий деловой деятельности.

Гороскоп для Козерогов

Для развития вам будет обязательно необходима какая-то оригинальная система. Важная задача для вас — преодолеть чувство отстраненности и отчужденности от окружающих. В этом вам поможет принятие новых методов, нестандартных идей коллег и коллективная работа по их исследованию. Недостаток друзей в прошлом может породить необходимость установить дружеские взаимо­отношения. Если же у вас много друзей, возможно, вы осознаете, что вашим отношениям недостает привязанности.

Гороскоп для Водолеев

Сужается круг дружеского общения. Это может быть связано со сменой места жительства, интересов, большой загруженностью на работе. Неделя проверки на прочность существующих дружеских связей. Надежные и преданные друзья остаются, ненужные — отпадают сами. Поддержку в начинаниях могут оказать влиятельные друзья, люди старшего возраста. Это хороший период для планирования, постановки долгосрочных целей.

Гороскоп для Рыб

Проявляется большая чувственность, мгновенная реакция на любое воздействие. Решению важных вопросов может помочь интуиция. Но следует опасаться обмана, особенно со стороны женщин. Некоторые обстоятельства окажутся для вас непонятными, а информация — недоступной. Не торопитесь принимать решения. Если вы уверены в своих отношениях, можете использовать этот период для их гармонизации, проникновенных бесед.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.