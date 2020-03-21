PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 21 марта (КАРТА)

Погода в Украине 21 марта ожидается дождевой.

Так, дожди должны пройти почти по всей территории страны.

На Западе температура ожидается от +4 до +10 днем и до +2 ночью.

На Севере синоптики прогнозируют от +6 до +9 градусов днем и до +2 ночью.

В Киеве предполагается дождь. Температура воздуха опустится до +6 градусов днем и до +2 ночью.

Погода в Украине на сегодня, 21 марта 2020

Читайте: Глобальное потепление на 1,5° – ученые дали новый прогноз

На Востоке стране осадков не ожидается. Днем температура дойдет до +13, а вот ночью опустится до -1.

В южных областях днем температура составит +12 градусов, а ночью снизится до 0. Местами возможен дождь.

Напомним, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка