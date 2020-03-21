Погода в Украине на сегодня, 21 марта 2020

Погода в Украине 21 марта ожидается дождевой.
Так, дожди должны пройти почти по всей территории страны.
На Западе температура ожидается от +4 до +10 днем и до +2 ночью.
На Севере синоптики прогнозируют от +6 до +9 градусов днем и до +2 ночью.
В Киеве предполагается дождь. Температура воздуха опустится до +6 градусов днем и до +2 ночью.
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На Востоке стране осадков не ожидается. Днем температура дойдет до +13, а вот ночью опустится до -1.
В южных областях днем температура составит +12 градусов, а ночью снизится до 0. Местами возможен дождь.
Напомним, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.
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