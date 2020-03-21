Каким должен быть защитный костюм, который должны использовать медики, и как он защищает человека от угрозы заражения.

Хороший костюм — это комбинезон, который достаточно плотно закрывает все возможные участки тела, в частности голову и лицо.

Дополнительно нужен респиратор соответствующей степени защиты, а также очки, защищающие глаза от попадания биологического материала, который может быть заражен вирусом.

Обязательно надеваются перчатки и, если есть возможность, специальные нарукавники.

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Это позволит костюму работать дольше. Однако сам костюм является одноразовым.

Обычно он используется в течение смены. Врачи скорой должны менять костюм после каждого пациента.

Из-за неподходящих костюмы значительное количество медработников может быть поражено новым коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 21.00 21 марта в Украине зафиксировано 47 случаев коронавируса. С них три летальных. Один пациент полностью выздоровел.