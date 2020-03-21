21 марта отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна.

По церковному календарю верующие сегодня чествуют поминальную субботу третьей седмицы святой Четыредесятницы.

Именины в этот день празднуют Афанасий, Ярема, Феодосий, Лазарь, Дементий, Феодосий, Федос.

Народные приметы на 21 марта:

Этот день считается настоящим началом весеннего периода. Считалось, что именно 21 марта жаворонки возвращаются домой.

Этот день посвящают иве, которая принесет в дом легкость и счастье.

Если высоко плывут облака — к хорошей погоде.

Туман 21 марта говорит о грядущих заморозки.

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Что нельзя делать 21 марта:

нельзя приносить домой иву;

нельзя планировать масштабные мероприятия заранее;

нельзя подписывать важные документы и занимать кому-то деньги;

нельзя ругаться;

сегодня лучше отказаться от дальней дороги.

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