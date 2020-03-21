21 марта отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна.
По церковному календарю верующие сегодня чествуют поминальную субботу третьей седмицы святой Четыредесятницы.
Именины в этот день празднуют Афанасий, Ярема, Феодосий, Лазарь, Дементий, Феодосий, Федос.
Народные приметы на 21 марта:
- Этот день считается настоящим началом весеннего периода. Считалось, что именно 21 марта жаворонки возвращаются домой.
- Этот день посвящают иве, которая принесет в дом легкость и счастье.
- Если высоко плывут облака — к хорошей погоде.
- Туман 21 марта говорит о грядущих заморозки.
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Что нельзя делать 21 марта:
- нельзя приносить домой иву;
- нельзя планировать масштабные мероприятия заранее;
- нельзя подписывать важные документы и занимать кому-то деньги;
- нельзя ругаться;
- сегодня лучше отказаться от дальней дороги.
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