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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 21 марта

21 марта отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна.

По церковному календарю верующие сегодня чествуют поминальную субботу третьей седмицы святой Четыредесятницы.

Именины в этот день празднуют Афанасий, Ярема, Феодосий, Лазарь, Дементий, Феодосий, Федос.

Народные приметы на 21 марта:

  • Этот день считается настоящим началом весеннего периода. Считалось, что именно 21 марта жаворонки возвращаются домой.
  • Этот день посвящают иве, которая принесет в дом легкость и счастье.
  • Если высоко плывут облака — к хорошей погоде.
  • Туман 21 марта говорит о грядущих заморозки.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 21 марта:

  • нельзя приносить домой иву;
  • нельзя планировать масштабные мероприятия заранее;
  • нельзя подписывать важные документы и занимать кому-то деньги;
  • нельзя ругаться;
  • сегодня лучше отказаться от дальней дороги.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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