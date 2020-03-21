В субботу, 21 марта, Луна пребывает в знаке Рыбы. Это 26 лунный день.
В этот период многие люди предрасположены к ссорам, поэтому необходимо держать эмоции под полным контролем.
В субботу важно избегать чрезмерной активности и пустых разговоров. Благоприятный период для общения с близкими. В 26 лунные сутки можно посмотреть на себя со стороны и увидеть свои недостатки.
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Удачное время за уборки помещения.
Что можно делать в 26 лунный день: заниматься домашними делами.
Что категорически нельзя делать 21 марта: вступать в конфликты.
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