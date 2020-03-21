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Какой сегодня, 21 марта, лунный день

В субботу, 21 марта, Луна пребывает в знаке Рыбы. Это 26 лунный день.

В этот период многие люди предрасположены к ссорам, поэтому необходимо держать эмоции под полным контролем.

В субботу важно избегать чрезмерной активности и пустых разговоров.  Благоприятный период для общения с близкими. В 26 лунные сутки можно посмотреть на себя со стороны и увидеть свои недостатки.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

Удачное время за уборки помещения.

Что можно делать в 26 лунный день: заниматься домашними делами.

Что категорически нельзя делать 21 марта: вступать в конфликты.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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