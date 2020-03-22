Как сделать медицинскую маску из марли - инструкция с фото

После объявления карантина из-за пандемии коронавируса Covid-19 в Украине становится все труднее найти такой способ защиты, как медицинская маска.
Из-за этого многие люди боятся выходить на улицу.
Однако если вы не хотите траты время на очереди в аптеках, всегда есть вариант сделать маску своими руками.
Медицинская маска из марли изготавливается за несколько минут, а материалы точно есть в вашей аптечке.
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Как сделать медицинскую маску из марли?
Вам понадобится:
- марля 90х60 см;
- вата 15Х20 см, толщиной не менее 1 см (вместо ваты можно использовать марлю);
- ножницы.
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Как сделать медицинскую маску из марли / 3 фотографии
Изготовление:
В отрезок марли кладем вату (или ту же марлю)
Далее делаем завязки для маски.
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Как сделать медицинскую маску из марли / 3 фотографии
Заворачиваем наше будущую повязку в три слоя: марля, вата, марля.
Подрезаем боковые концы марли посередине — две пары масок готовы!
Перед использованием медики советуют обработать такую маску антисептиком.
Также Факты ICTV публиковали советы, как своими руками можно сделать медицинские маски из бинта и из бумаги.
Фото: DreamstimeТеги: Карантин, Коронавирус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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