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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 22 марта, лунный день

В воскресенье, 22 марта, Луна пребывает в знаке Рыбы. Это 28 лунный день.

В этот период рекомендуется осваивать творческие профессии и заниматься саморазвитием.

Хорошее время для налаживания контактов с близкими и друзьями. Однако не стоит ввязываться в сомнительные ситуации — велика вероятность обмана.

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Энергетика 28 лунных суток очень гармонична и благоприятна. Рекомендуется поддерживать у себя приподнятое настроение и постараться, чтобы мысли и намерения были добрыми.

Что можно делать 22 марта: заниматься самоорганизацией.

Что категорически нельзя делать в 28 лунный день: заниматься бурной активностью.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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