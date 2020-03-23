Apple научила Siri проверять пользователей на симптомы Covid-19

Компания Apple с пользой обновила функциональные возможности голосового помощника Siri.

Теперь любое iOS-устройство с этой функцией может предоставить всю нужную информацию о коронавирусе.

Информация о Covid-19 появится на экране после команды Есть ли у меня коронавирус.

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Полноформатная функция, включающая уточнение симптомов, предложение позвонить к врачу и рекомендации по карантину, пока доступна только на территории США.

В Украине на команду Есть ли у меня коронавирус Siri отреагирует так.

На экране появится ссылка на официальный сайт ВОЗ. Виртуальный ассистент Apple еще не выучил украинский язык, поэтому обращаться нужно на русском.

Недавно Факты ICTV писали, что компания Apple ввела лимит на продажу iPhone в одни руки из-за Covid-19.

Источник: CNBC