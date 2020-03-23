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День ангела Галины – красивые поздравления в открытках

23 марта именины празднует Галина. Ее характер отличается спокойствием и сдержанностью. Имя Галина в греческой мифологии означает нимфу, которая олицетворяет чистое и спокойное море.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках с Днем ангела Галины 2020.

Читайте: Когда католики празднуют Пасху — дата

С днем ангела

С днем ангела

С днем ангела

С днем ангела

С днем ангела

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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