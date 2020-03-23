23 марта именины отмечает Галина. Имя происходит от греческого слова галене (спокойствие, тишина).

Галина с детства понимает, чего хочет и, приступив к делу, заранее знает, как достичь цели. Она везде успевает и вместе с тем остается привлекательной и обаятельной. Благодаря своему трудолюбию Галина может выйти из самой трудной ситуации.

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Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления с днем ангела Галины.

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Галинка, я тебя от всей души поздравляю и хочу пожелать цвести всегда, как самая красивая роза, быть желанной и любимой, самой нежной и неповторимой. Пусть в жизни твоей будет радость и удача, пусть в душе светит солнце и дует попутный ветер везения.

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Милая Галина, в этот замечательный день я хочу поздравить тебя и от чистого сердца пожелать крутых взлетов без падений, счастливых надежд без сомнений, лучезарных улыбок без разочарований, верной удачи без исключений и красивой жизни без печалей и бед.

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В чистый, светлый праздник именин,

Вас, Галина, поздравляю я!

И желаю Вам достичь вершин,

О которых мечтали всегда!

Пусть и в зиму, и в жаркое лето

Счастье, вера Вас ждут на пути!

Чтоб любовью Вы были согреты,

Чтоб удача ждала впереди!

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С днем ангела, Галечка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.