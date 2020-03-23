23 марта именины отмечает Галина. Имя происходит от греческого слова галене (спокойствие, тишина).
Галина с детства понимает, чего хочет и, приступив к делу, заранее знает, как достичь цели. Она везде успевает и вместе с тем остается привлекательной и обаятельной. Благодаря своему трудолюбию Галина может выйти из самой трудной ситуации.
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Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления с днем ангела Галины.
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Галинка, я тебя от всей души поздравляю и хочу пожелать цвести всегда, как самая красивая роза, быть желанной и любимой, самой нежной и неповторимой. Пусть в жизни твоей будет радость и удача, пусть в душе светит солнце и дует попутный ветер везения.
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Милая Галина, в этот замечательный день я хочу поздравить тебя и от чистого сердца пожелать крутых взлетов без падений, счастливых надежд без сомнений, лучезарных улыбок без разочарований, верной удачи без исключений и красивой жизни без печалей и бед.
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В чистый, светлый праздник именин,
Вас, Галина, поздравляю я!
И желаю Вам достичь вершин,
О которых мечтали всегда!
Пусть и в зиму, и в жаркое лето
Счастье, вера Вас ждут на пути!
Чтоб любовью Вы были согреты,
Чтоб удача ждала впереди!
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С днем ангела, Галечка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.