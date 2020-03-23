В ближайшие сутки в Украине ожидается преимущественно солнечная погода.
Во вторник, 24 марта, в Украине ожидается солнечная погода на всей территории Украины.
Средняя температура днем будет достигать до +6, а ночью может опуститься до -8.
На среду, 25 марта, синоптики прогнозируют похожую ситуацию.
Температура воздуха не поднимется выше 9 градусов днем. Ночью столбик термометра опустится до -9, в частности на Западе страны.
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В четверг, 26 марта, в Украине предполагается потепление: днем средняя температура воздуха дойдет до +12, а ночью до -5, преимущественно в западных областях.
В Киеве днем будет от +9 до +11 днем и до -2 ночью.
На пятницу, 27 марта, синоптики прогнозируют солнечную погода без осадков.
Средняя температура воздуха днем будет колебаться от +11 до +16 градусов, а ночью опустится до -2.
К слову, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.