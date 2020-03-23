В ближайшие сутки в Украине ожидается преимущественно солнечная погода.

Во вторник, 24 марта, в Украине ожидается солнечная погода на всей территории Украины.

Средняя температура днем ​​будет достигать до +6, а ночью может опуститься до -8.

На среду, 25 марта, синоптики прогнозируют похожую ситуацию.

Температура воздуха не поднимется выше 9 градусов днем. Ночью столбик термометра опустится до -9, в частности на Западе страны.

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В четверг, 26 марта, в Украине предполагается потепление: днем ​​средняя температура воздуха дойдет до +12, а ночью до -5, преимущественно в западных областях.

В Киеве днем ​​будет от +9 до +11 днем ​​и до -2 ночью.

На пятницу, 27 марта, синоптики прогнозируют солнечную погода без осадков.

Средняя температура воздуха днем ​​будет колебаться от +11 до +16 градусов, а ночью опустится до -2.

К слову, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.