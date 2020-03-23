PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 23 марта (КАРТА)

Погода в Украине 23 марта ожидается снежной.

В западных областях будут морозы. Снег прогнозируется преимущественно в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

На Западе температура ожидается от -3 до -6 градусов.

На Севере синоптики прогнозируют от -4 до -6 градусов.

В Киеве предполагается солнечная погода, порывы ветра до 12 м/с.

погода 2 березня

Читайте: Глобальное потепление на 1,5° – ученые дали новый прогноз

На Востоке страны ожидается от 0 до -4 градусов.

В южных областях прогнозируют от 3 до 6 градусов тепла.

К слову, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка