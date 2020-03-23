Погода в Украине 23 марта ожидается снежной.

В западных областях будут морозы. Снег прогнозируется преимущественно в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

На Западе температура ожидается от -3 до -6 градусов.

На Севере синоптики прогнозируют от -4 до -6 градусов.

В Киеве предполагается солнечная погода, порывы ветра до 12 м/с.

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На Востоке страны ожидается от 0 до -4 градусов.

В южных областях прогнозируют от 3 до 6 градусов тепла.

К слову, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.