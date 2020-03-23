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Факты / Lifestyle

Помойте руки и выпейте: пара поженилась в видеочате Zoom из-за коронавируса

Молодая пара из США, которая находится на самоизоляции из-за коронавируса, провела свадебную церемонию по видеоконференции в приложении Zoom.

Родственники и друзья Джеффа и Кристи наблюдали в трансляции в Zoom, как они обменялись клятвами на фоне домашних цветов.

Перед этим «гостям» посоветовали помыть руки и выпить в честь праздника.

В США пара поженилась в видеочате Zoom из-за коронавируса

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Изначально Кристи и Джефф хотели провести церемонию в Исландии, но вмешался Covid-19 и планы изменились. В итоге все стало больше похоже на обычную свадьбу, хотя и в интернете.

— В некотором смысле, это была прекрасная альтернатива, — признался Джефф.

Напомним, в Сербии очевидцы сняли странную картину, когда пожилая женщина на карантине выгуливает собаку, спустив ее с балкона при помощи длинного поводка.

Источник: QUARTZ

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