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Факты / Lifestyle

Состоялся релиз Half-Life: Alyx — игры для виртуальной реальности

На сервисе Steam 23 марта состоялся релиз видеоигры Half-Life: Alyx. Это первая игра во вселенной Half-Life со времен Episode 2, которая вышла в 2007 году.

Игра Half-Life: Alyx предназначена только для очков виртуальной реальности (Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality).

В ней рассказывается о событиях между первой и второй частями Half-Life. В центре сюжета — Аликс Вэнс, которая вместе с отцом Илаем выстраивает сопротивление захвату Земли Комбайном, который хочет построить инопланетную империю.

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Прохождение Half-Life: Alyx занимает примерно 15 часов. Минимальные системные требования игры предполагают наличие 12 ГБ оперативной памяти, видеокарты уровня GTX 1060/RX 580 и выше, CPU i5-7500/Ryzen 5 1600 или более производительный, и VR-шлема, который поддерживает Steam VR.

Оценка игры на Metacritic составляет 93 балла, а на OpenCritic — 92 балла из 100.

Напомним, ранее компания Activision представила новый проект — Battle Royale-Дек Call of Duty: Warzone.

Источник: Steam

Видео: Valve

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