23 марта отмечают Всемирный метеорологический день — праздник ООН, который был основан в 1961 году. В событии принимают участие 193 государства.
Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и вода в информационную эру».
Именины 23 марта отмечают Кондрат, Павел, Виктор, Никифор, Леонид, Василиса, Галина, Дмитрий, Ника, Анастасия, Денис и Михаил.
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Приметы на 23 марта:
- Журавли прилетели – к теплой весне;
- Холодный ветер — зима еще долго продержится;
- Гроза – к урожайному году;
- Прилетели ласточки — можно отправляться на рыбалку;
- Вокруг Луны круги – к дождю.
Что нельзя делать 23 марта:
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.
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