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Какой праздник сегодня, 23 марта

23 марта отмечают Всемирный метеорологический день — праздник ООН, который был основан в 1961 году. В событии принимают участие 193 государства.

Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и вода в информационную эру».

Именины 23 марта отмечают Кондрат, Павел, Виктор, Никифор, Леонид, Василиса, Галина, Дмитрий, Ника, Анастасия, Денис и Михаил.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Приметы на 23 марта:

  • Журавли прилетели – к теплой весне;
  • Холодный ветер — зима еще долго продержится;
  • Гроза – к урожайному году;
  • Прилетели ласточки — можно отправляться на рыбалку;
  • Вокруг Луны круги – к дождю.

Что нельзя делать 23 марта:

  • Переедать.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

Фото: Dreamstime

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