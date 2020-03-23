23 марта отмечают Всемирный метеорологический день — праздник ООН, который был основан в 1961 году. В событии принимают участие 193 государства.

Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и вода в информационную эру».

Именины 23 марта отмечают Кондрат, Павел, Виктор, Никифор, Леонид, Василиса, Галина, Дмитрий, Ника, Анастасия, Денис и Михаил.

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Приметы на 23 марта:

Журавли прилетели – к теплой весне;

Холодный ветер — зима еще долго продержится;

Гроза – к урожайному году;

Прилетели ласточки — можно отправляться на рыбалку;

Вокруг Луны круги – к дождю.

Что нельзя делать 23 марта:

Переедать.

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