PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 23 марта, лунный день

В понедельник, 23 марта, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 29 лунный день.

Благоприятное время для работы, отношения с начальством начнут налаживаться.

Отличный день для кардинальных изменений и поиска новой, более перспективной и оплачиваемой работы.

Также это прекрасный период для освобождения от давнишних привычек.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

В отношениях это время будет удачным для сближения. В третью фазу рекомендуется заниматься саморазвитием.

Что можно делать в 29 лунный день: принимать важные решения.

Что категорически нельзя делать 23 марта: выяснять отношения с коллегами.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка