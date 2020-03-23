В понедельник, 23 марта, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 29 лунный день.

Благоприятное время для работы, отношения с начальством начнут налаживаться.

Отличный день для кардинальных изменений и поиска новой, более перспективной и оплачиваемой работы.

Также это прекрасный период для освобождения от давнишних привычек.

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В отношениях это время будет удачным для сближения. В третью фазу рекомендуется заниматься саморазвитием.

Что можно делать в 29 лунный день: принимать важные решения.

Что категорически нельзя делать 23 марта: выяснять отношения с коллегами.

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