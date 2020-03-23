Что такое ретроградный Меркурий?
Явление, когда какая-то планета относительно Земли начинает двигаться быстрее. Тогда оптически возникает эффект задержки движения и визуально кажется, что планета начинает кружиться в обратном направлении.
Ретроградным бывает только Меркурий?
Это явление может происходить несколько раз в год и не только с Меркурием, но и с Венерой, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном, Нептуном, Плутоном. Полагают, что эти явления влияют на физическое и психоэмоциональное состояние человека.
Какие даты ретроградного Меркурия?
- 17 февраля — 10 марта;
- 18 июня — 12 июля;
- 14 октября — 3 ноября.
Что нельзя делать в этот период?
- устраивать громкие свадьбы;
- строить серьезные отношения;
- подписывать важные контракты/запускать проекты;
- менять работу;
- начинать ремонт;
- покупать дорогую электронику/авто;
- покупать недвижимость;
- планировать долгое путешествие.
Как ретроградный Меркурий влияет на человека?
Космос влияет на психическое и физиологическое состояния человека во время ретроградности Меркурия. Поэтому стоит быть более внимательными ко всему, что с нами происходит.
Может вноситься беспорядок в сферы жизни человека, за которые Меркурий несет ответственность (связь и информация).
Есть ли положительные стороны ретроградности Меркурия?
Период ретроградности Меркурия может быть замечательным временем, чтобы завершить начатую работу, оплатить задолженные счета, исправить ранее допущенные ошибки и прояснить запутанные дела.
Это прекрасное время для встречи с друзьями, восстановления разорванных отношений. Для учащихся и студентов наступает благодатное время для пересдачи экзаменов, именно сейчас вы можете с легкостью все пересдать.