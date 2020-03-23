Что такое ретроградный Меркурий?

Космос влияет на психическое и физиологическое состояния человека во время ретроградности Меркурия. Поэтому стоит быть более внимательными ко всему, что с нами происходит.

Может вноситься беспорядок в сферы жизни человека, за которые Меркурий несет ответственность (связь и информация).