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Запреты, ограничения и предрассудки: что известно о ретроградном Меркурии
Запреты, ограничения и предрассудки: что известно о ретроградном Меркурии

Все, что нужно знать о ретроградном Меркурии, читайте на сайте Факты ICTV.

Что такое ретроградный Меркурий?

Явление, когда какая-то планета относительно Земли начинает двигаться быстрее. Тогда оптически возникает эффект задержки движения и визуально кажется, что планета начинает кружиться в обратном направлении.

Ретроградным бывает только Меркурий?

Это явление может происходить несколько раз в год и не только с Меркурием, но и с Венерой, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном, Нептуном, Плутоном. Полагают, что эти явления влияют на физическое и психоэмоциональное состояние человека.

Какие даты ретроградного Меркурия?

  • 17 февраля — 10 марта;
  • 18 июня — 12 июля;
  • 14 октября — 3 ноября.

Что нельзя делать в этот период?

  • устраивать громкие свадьбы;
  • строить серьезные отношения;
  • подписывать важные контракты/запускать проекты;
  • менять работу;
  • начинать ремонт;
  • покупать дорогую электронику/авто;
  • покупать недвижимость;
  • планировать долгое путешествие.

Как ретроградный Меркурий влияет на человека?

Космос влияет на психическое и физиологическое состояния человека во время ретроградности Меркурия. Поэтому стоит быть более внимательными ко всему, что с нами происходит.

Может вноситься беспорядок в сферы жизни человека, за которые Меркурий несет ответственность (связь и информация).

Есть ли положительные стороны ретроградности Меркурия?

Период ретроградности Меркурия может быть замечательным временем, чтобы завершить начатую работу, оплатить задолженные счета, исправить ранее допущенные ошибки и прояснить запутанные дела.

Это прекрасное время для встречи с друзьями, восстановления разорванных отношений. Для учащихся и студентов наступает благодатное время для пересдачи экзаменов, именно сейчас вы можете с легкостью все пересдать.

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