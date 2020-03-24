В марте в Украине будет один государственный выходной — 8 марта (воскресенье), который переносится на 9 марта.

В этом месяце также будет достаточно много разнообразных праздников.

Список праздников в марте:

1 марта — Всемирный день гражданской обороны

3 марта — Всемирный день писателя

8 марта — Международный женский день

9 марта — Международный день диджея

9 марта — День землеустроителя

15 марта — Всемиpный день защиты прав потребителей

17 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

18 марта — День работника налоговой и таможенной службы Украины

21 марта — 27 марта — Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

21 марта — Всемирный день поэзии

21 марта — Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации

21 марта — Международный день кукольника

22 марта — Всемирный день водных ресурсов

22 марта — День таксиста

23 марта — Всемирный метеорологический день

24 марта — Всемирный день борьбы против туберкулеза

25 марта — Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли

25 марта — День Службы безопасности Украины

26 марта — День Внутренних войск МВД Украины

27 марта — Международный день театра