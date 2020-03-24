В марте в Украине будет один государственный выходной — 8 марта (воскресенье), который переносится на 9 марта.
В этом месяце также будет достаточно много разнообразных праздников.
Список праздников в марте:
- 1 марта — Всемирный день гражданской обороны
- 3 марта — Всемирный день писателя
- 8 марта — Международный женский день
- 9 марта — Международный день диджея
- 9 марта — День землеустроителя
- 15 марта — Всемиpный день защиты прав потребителей
- 17 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
- 18 марта — День работника налоговой и таможенной службы Украины
- 21 марта — 27 марта — Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
- 21 марта — Всемирный день поэзии
- 21 марта — Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации
- 21 марта — Международный день кукольника
- 22 марта — Всемирный день водных ресурсов
- 22 марта — День таксиста
- 23 марта — Всемирный метеорологический день
- 24 марта — Всемирный день борьбы против туберкулеза
- 25 марта — Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли
- 25 марта — День Службы безопасности Украины
- 26 марта — День Внутренних войск МВД Украины
- 27 марта — Международный день театра
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.