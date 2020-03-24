Пользователь TikTok облизал туалетное сиденье для «коронавирусного челленджа»

В Великобритании возмущены действиями пользователя TikTok, который облизал сиденье туалета в общественном месте для «коронавирусного челленджа».

На видео снят мерзкий момент, когда парень заходит в общественный санузел, садится рядом с сиденьем унитаза, дважды облизывает его и говорит на камеру о челлендже.

Британский телеведущий Пирс Морган написал твит о том, что за такой поступок парня нужно арестовать.

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— Этих людей нужно арестовать и обвинить в покушении на убийство. Я серьезно, — призвал он.

Напомним, видео футболиста к популярному челленджу Оставайся дома стало вирусным из-за собаки-хамелеона.