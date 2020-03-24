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Pornhub открыл бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина

Сервис Pornhub на время карантина предоставляет бесплатный доступ к своей платной подписке всем пользователям.

Бесплатный доступ будет действовать до 23 апреля.

Таким образом сервис призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса с помощью самоизоляции.

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Чтобы получить доступ к премиум-версии, пользователь должен выбрать на сайте вариант, где он обещает самоизолироваться или по крайней мере регулярно мыть руки с мылом.

К слову, сервис уже предоставил премиум-доступ жителям Италии, Франции и Испании. После этого количество посещений сайта в этих странах заметно возросло.

Напомним, ранее врач Евгений Комаровский посоветовал украинцам больше смотреть порно вместо новостей. По его словам, это позитивно повлияет на здоровье.

Источник: Pornhub

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