Пророчества Ванги: что предсказала о будущем и был ли там коронавирус

На фоне пандемии мир снова вспомнил пророчество легендарной Ванги. Про заразу, которая накроет планету. В год пяти двоек. Разговор с Вангелией Гуштеровой вспомнил ее друг — болгарский экстрасенс Тодор Тодоров.

Мол, в 1995 году Ванга во время разговора с ним сказала проблема придет от желтой. Тодоров считает, что это был намек на Китай. Вирус быстро распространится по миру. Но лекарства от этой новой болезни найдут того же года.

Ванги предсказания сбывались с невероятной точностью. Она предсказывала перестройку в СССР, трагедии 11 сентября в США, когда террористы направили самолеты на башни-близнецы.

Ее часто спрашивали, как она видит прошлое и будущее?

Она говорила, что видит мертвых. Очень часто, когда приходили, она говорила, давайте подвинемся. Здесь будет место для вашего сына, брата. А еще говорила о голосе, который идет изнутри, — работница исторического музея М. Петрич в Болгарии.

Зародился этот голос, когда ей было всего 12 лет.

Обычная прогулка маленькой девочки Вангелии закончилась трагедией. Песчаная буря подняла ее над землей и закрутила. В глаза попало так много песка, что со временем Вангелия полностью потеряла зрение, — Лариса Задорожная, корреспондент.

С тех пор, как говорили, у Ванги открылось внутреннее зрение. К ней обращались не только обычные люди, но и богатые и знаменитые. Жена Джона Кеннеди, Иван Гаврилюк.

В чем же секрет дара Ванги? Разгадать его пытались и при жизни провидицы, и после ее смерти.

Нешка Робева главный тренер болгарской сборной по художественной гимнастике. Они с Вангой были подругами. Нешка говорит, провидица никогда не говорила прямо. Только со временем ты понимаешь, что она имела в виду.

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Официально коммунистическая власть Болгарии способности Ванги не признавала.

Но, не признавая Вангу, власть не упустила шанс заработать на ней. Иностранцы за визит платили 50 долларов. Местные вдвое меньше.

И даже больше, Вангелию Гуштерова сделали старшим научным сотрудником в одном из институтов.

Дар предсказания ограничил ее свободу. У Ванги была выключена зарубежная телефонная связь. Однажды она захотела поехать в, казалось бы, дружественную Москву. Но даже туда ее не выпустили.

Она предсказала, что Китай станет мировым лидером. И сказала странную фразу о нефти. Люди перестанут добывать нефть, а земля получит отдых. А потом сама и ответила, когда закончатся эти трудные времена.

Ванга умерла в то же время, которое сам себе и предсказала. В клинике, где лечилась партийная верхушка Болгарии. Мистическая история. Пророчица начинает задыхаться, врачи пытаются поставить дыхательную трубку. Но вдруг выключается свет. Запасной генератор заработает только через несколько минут. Именно в эти минуты и умирает Вангелия Гуштерова.

Кстати, ранее Факты ICTV писали о том, каким может быть мир через 10 лет.