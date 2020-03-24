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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 24 марта

23 марта отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, а также Международный день борьбы с депрессией.

Всемирный день борьбы с туберкулезом начали отмечать с 1982 года, когда исполнилось 100 лет со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха. Праздник призван рассказать общественности об этом заболевании. Символ Дня борьбы с туберкулезом — белая ромашка как знак здорового дыхания.

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В народном календаре 24 марта — Софрония и Ефима, считалось, что именно в этот день перелетные птицы возвращаются из теплых краев.

Именины 24 марта отмечают Ефим, Иван, Георгий, Софрон, Егор, Юрий, Алексей.

Приметы на 24 марта:

  • Порывистый и холодный ветер в этот день — весна будет холодной.
  • В марте часто идет дождь — год будет неурожайный.
  • Все птицы прилетели практически в одно и то же время — к похолоданию.
  • Увидеть ласточку в этот день — к несчастью.
  • Грачи и дикие утки одновременно прилетели — будет теплая погода.
  • Лебеди сидят на прудах — ждите тепла.

Что нельзя делать 24 марта:

  • В этот день нельзя гнать птиц со своего двора, ведь они начинают выть свои гнезда.
  • Также нельзя разбрасываться мелочью, ведь таким образом вы лишаете себя будущего богатства.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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