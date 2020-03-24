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Какой сегодня, 24 марта, лунный день

Во вторник, 24 марта, Луна пребывает в знаке Овен. Это 30 лунный день.

В этот день рекомендуется заниматься саморазвитием. Опасное время для занятий делами, требующих особой внимательности и  продуманности.

24 марта есть риск, что важные переговоры сорвутся, поэтому лучше перенести их на другой, более благоприятный день.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится.

Что можно делать 24 марта: заниматься саморазвитием.

Что категорически нельзя делать в 30 лунный день: вступать в конфликты.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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