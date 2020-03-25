Короткие ногти — это всегда стильно и актуально. Большое внимание в весеннем маникюре 2020 уделяют как нежным, так и ярким цветам, которые удачно перекликаются с красками природы.

В этом году особую популярность приобретают все оттенки синего, техника nail-art с фольгой и омбре.

Так каким должен быть идеальный весенний маникюр гель-лаком на короткие ногти — смотрите в материале Фактов ICTV.

Цветочный бум

Для весеннего маникюра 2020 характерный цветочный дизайн, который является уместным в этот период года.